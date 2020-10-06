TFF'den Fenerbahçe'ye onay

Sarı-lacivertlilerde yeni sezondaki tüm transferlerin Takım Harcama Limiti dahilinde TFF kurulları tarafından incelendiği onaylandığı açıklandı. KAP'a bildirilen açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni sezon yapılanması dün itibarıyla tamamlanmıştır. Toplamda 18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır." denildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

8 buçuk milyon Euro transferde kar

"Tüm bu yapılanma neticesinde, 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir. 2020-21 sezon başı itibarıyla geçen sezonlar ile karşılaştırmalı oyuncu garanti ücret ve fesih giderlerimiz ile tüm teknik kadromuzun, kulüp personelimizin ve vergilerimizin de içinde olduğu personel bütçelerimiz aşağıdaki gibi şekillenmiştir. Personel Bütçesi(Vergiler Dahil) - Personel bütçesi, teknik kadro, Futbol A.Ş., Fenerium çalışanları dahildir."

2017-18: 93.3 milyon Euro

2018-19: 81.2 milyon Euro

2019-20: 63.8 milyon Euro

2020-21: 56 milyon Euro (2020-21 Sezonu'nda gelir vergisi oranı %20 baz alınmıştır.)