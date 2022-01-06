  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF'den Caner Erkin kararı
Spor

TFF'den Caner Erkin kararı

TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün milli oyuncusu Caner Erkin'in Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart görmesi sonucu verdiği 3 maç men cezasını düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 20:24:00 -
TFF'den Caner Erkin kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart gören Caner Erkin'e ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 3 maç men cezasına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.

İzlenen görüntülerde fiziksel temas bulunmaması ve PFDK'nin benzer olaylarda verdiği kararlar dikkate alındığında cezada alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir sebep bulunmadığından, 3 maç men cezasının oy birliğiyle 1'e düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Ayrıca deneyimli oyuncuya verilen 39 bin lira para cezasının da 13 bin liraya indirildiği aktarıldı.

Caner Erkin, VavaCars Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacağı müsabakada forma giyebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay