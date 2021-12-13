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Spor TFF'den Beşiktaşlı futbolcuya tebrik mesajı!
Spor

TFF'den Beşiktaşlı futbolcuya tebrik mesajı!

TFF, Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasında bir korner pozisyonu sonrası topun kendinden çıktığını söyleyen Serdar Saatçı'yı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2021-12-13 12:29:00 -
TFF'den Beşiktaşlı futbolcuya tebrik mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Süper Lig’in 16. Haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakasında, takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunan Serdar Saatçı'yı bu centilmenliğinden ötürü tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maçta ne oldu?

Süper Lig 'in 16. hafta maçında Kayserispor'la sahasında karşılaşan Beşiktaş 'ta genç oyuncu Serdar Saatçı, maç içerisinde alkışlanacak bir harekete imza attı.

18 yaşındaki genç stoper topun kendisinden çıkması sonrasında hakem Ali Şansalan'ın yanlış kararını düzelttirdi. Ali Şansalan, bunun ardından genç oyuncuya teşekkür etti.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta top dışarı çıktı. Maçın hakemi ilk olarak korneri gösterdi. Bunun ardından Serdar Saatçı hakeminin yanına giderek, topun kendisinden çıktığını belirtti ve karar kornerden, auta döndü.

"Hak ettiğimiz 3 puanı alalım. Beşiktaş'a bu yakışır"

Maçın ardından yaşanan pozisyonu anlatan 18 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş altyapısında bize Şerefinle oynayıp 'Hakkı'nla kazanmayı öğrettiler. Hak ettiğimiz 3 puanı alalım. Beşiktaş'a bu yakışır."

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