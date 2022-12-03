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Spor TFF'den beklenen karar çıktı! Haydi hayırlısı...
Spor

TFF'den beklenen karar çıktı! Haydi hayırlısı...

Türkiye Futbol Federasyonu, birkaç yıldır yabancı sayısı konusundaki tartışmalara son noktayı koydu. TFF ayrıca, yabancı hakem ve VAR'a hakem getirme konusundaki konularını da ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 16:39:00 -
TFF'den beklenen karar çıktı! Haydi hayırlısı...

Türkiye Futbol Federasyonu, birkaç yıldır yabancı sayısı konusundaki tartışmalara son noktayı koydu. TFF ayrıca, yabancı hakem ve VAR'a hakem getirme konusundaki konularını da ele aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırlandırması, maçları yabancı hakemlerin yönetmesi ve VAR'a yabancı hakem getirilmesi konusundaki tavırları belli oldu.

Akşam'a göre, TFF en çok tartışılan 3 konu dahilinde şu kararları aldı;

İşte sürece dair ayrıntılar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu kuralın değiştirilmemesini net şekilde istiyor. Dünya Kupası arasında Türkiye'de yabancı kuralı yeniden tartışılmaya başlandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise son yaptığı açıklamada Türk futbolunun gelişimi için kuralın serbest kalması gerektiğini dile getirdi.

Galatasaray da yabancı kuralının serbest bırakılmasına sıcak bakıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ise bu sezon sonuna kadar 8+3 yabancı kuralını devam ettirmeyi düşünüyor. TFF, bu konuda taviz vermeyecek.

KULÜPLER SICAK BAKMIYOR

Son dönemde tartışılan diğer konu ise hakem yapısı.

TFF yabancı sınırı kararını verdi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Kulüplerin çoğu şu anki mevcut orta hakem kadrosuna yabancı hakem takviyesi yapılması gerektiğini ifade ediyor.

TFF yabancı sınırı kararını verdi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Kulüplerin bazıları da derbi maçlarında bu kuralın hayata geçmesi gerektiğini dile getiriyor.

Hakem yapısı konusunda titiz bir çalışma yapıldı. Kulüpler Birliği ile bu çalışmalar paylaşıldı. Federasyon, yeni sezonda MHK ile ilgili projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

BİTİGEN VAR'DA OLABİLECEK

VAR'a yabancı getirilmesi konusunda ise belirsizlik devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Kulüpler Birliği ise bu konu ile ilgili ortak bir karar almış değil. Çoğu kulüpler bu öneriye sıcak bakmıyor.

Lisan sıkıntısı olan Türk hakemlerin yabancı VAR ile iletişimi nasıl yapacağı konusunda çalışmalar sürüyor. Bazı orta hakemlerin VAR olarak görev yapması da gündemde. Bilindiği gibi Abdulkadir Bitigen, UEFA tarafından VAR hakemi olarak görevlendiriyor. Bitigen'in VAR olarak görev yapması bekleniyor.

 

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