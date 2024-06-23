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Spor TFF'den Arda Güler ve Montella açıklaması!
Spor

TFF'den Arda Güler ve Montella açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 23:32:00 -
TFF'den Arda Güler ve Montella açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Güler ile Vincenzo Montella arasında yaşanana ve sosyal medyada gündeme oturan görüntüye ilişkin açıklamada bulundu.

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile Teknik Direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti.

Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp başka bir oyuncuya verdiği görüldü.

Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti.

Yapılan yorumlarda futbolseverler Montella'nın Arda Güler'e davranışını yoğun şekilde eleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TFF'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili bir açıklama yayımladı.

İşte TFF'nin yaptığı o açıklama;

A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

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