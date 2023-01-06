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Spor TFF yeni hakemleri duyurdu
Spor

TFF yeni hakemleri duyurdu

Merkez Hakem Kurulu, devre arası hakem klasman listesini kamuoyu ile paylaştı. Listeye dikkat çeken isimler eklendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 09:38:00 -
TFF yeni hakemleri duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi."

Süper Lig hakemleri arasına Burak Pekkan, Cihan Aydın, Turgut Doman, Direnç Tonusoğlu, Yiğit Aslan ve Murat Erdoğan eklendi. Böylece Süper Lig'deki hakem sayısı 29'a yükseldi.

Merkez Hakem Kurulu, istifa eden Özgüç Türkalp'in yerine yeni isim atamadı.

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