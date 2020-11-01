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Spor TFF ve spor kulüplerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı
Spor

TFF ve spor kulüplerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:59:29 -
TFF ve spor kulüplerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve spor kulüpleri, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Anadolu Efes ve Darüşşafaka kulüpleri de Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.

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