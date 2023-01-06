'TFF, VAR kayıtlarını açıklayarak kendine ve hakemlere çok zarar verdi'

Cüneyt Çakır ve Tarık Ongun ile birlikte 2015'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final, 2014 ve 2018'de Dünya Kupası'nda yarı final mücadeleleri de dahil olmak üzere yüzlerce maça çıkan FIFA kokartlı eski yardımcı hakem Bahattin Duran, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray müsabakalarının VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamasını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

"TFF kendi kendine problem oluşturdu"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından; 'Sadece bir defaya mahsustu. Hollanda ve İngiltere’de yayınlandı. Ama bir daha yayınlanmadı. Çocuk oyuncağı değil bu' açıklamasına değinerek sözlerine başlayan Bahattin Duran, "TFF yaptıklarının çok yanlış olduğunu fark etti. Kayıtları açıklamadan önce, 'Bu kayıtlar, kamuoyunda çok büyük tepkiye sebep olan iki tane hakem hatasıyla ilgili yalnızca bir defaya mahsus yapılacaktır' ön başlık atmalılardı. Çocuk oyuncağı değilse baştan söylenecekti, bir seferlik açıklıyoruz diye. Artık takımları tutamazsınız. Açıklamayacak olsalar bile kendilerine, MHK’ye ve hakemlere çok zarar verdiler. Bu çok hızlı verilmiş bir karardı, yanlış yaptılar. İki gün sonra, 'Bu bir seferliğe mahsustu' demekle kimse ikna olmaz. TFF kendi kendine problem oluşturdu" ifadelerini kullandı.