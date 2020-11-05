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Spor TFF Tahkim Kurulundan Josef de Souza'nın cezasına indirim
Spor

TFF Tahkim Kurulundan Josef de Souza'nın cezasına indirim

Yeniakit Publisher
2020-11-05 19:32:15 -
TFF Tahkim Kurulundan Josef de Souza'nın cezasına indirim

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık men cezasını 1 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş'ın itirazını incelediği ve olayın oluş şekli ile Tahkim Kurulunun benzer dosyalarda aldığı kararları dikkate alarak oyuncunun 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kurulun TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'un 3 puan silme cezasını da oy birliğiyle kaldırdığı ifade edildi.

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