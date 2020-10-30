  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF Tahkim Kurulu, Sumudica'nın oğluna verilen 1 yıllık cezayı onadı
Spor

TFF Tahkim Kurulu, Sumudica'nın oğluna verilen 1 yıllık cezayı onadı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:38:42 -
TFF Tahkim Kurulu, Sumudica'nın oğluna verilen 1 yıllık cezayı onadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Ninel Sumudica'nın oğlu Marius Stefan Sumudica'ya verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Sumudica'nın oğlu Marius Stefan Sumudica'ya yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'na göre 1 yıl hak mahrumiyeti ve 900 liralık para cezasını onama kararı aldı.

Tahkim Kurulu, kırmızı kart gören oyunculardan Hes Kablo Kayserisporlu Cristian Sapunaru'ya, Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a, Fraport TAV Antalyasporlu Sidney Sam'a verilen 2'şer maçlık cezaları da onadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Gündem

Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi. Kandilli Rsathanesi, ..
Dünya gündemine oturmuştu... 8 yılda 40 tane açılacak! Türkiye teklifleri erteliyor
Ekonomi

Dünya gündemine oturmuştu... 8 yılda 40 tane açılacak! Türkiye teklifleri erteliyor

“Karadeniz’deki iş planı 7-8 yıl sürecek” diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu süre zarfında 40 civarında gaz kuyusu açıl..
İzmir'de binalar çöktü! İşte ilk görüntüler
Gündem

İzmir'de binalar çöktü! İşte ilk görüntüler

Ege'de meydana gelen 6.8'lik depremde İzmir'de bazı binalar yıkıldı. Yıkılan binaların ilk görüntülerine ulaşıldı.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay