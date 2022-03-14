TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları hangi kanalda, nerede yayınlanacak? TFF yayın ihalesini kim aldı?

Digitürk’ün geri adım atmasının ardından gözler en yüksek teklifleri veren Saran Group ve TRT’ye çevrildi. Digitürk’ün 2 milyar 105 milyon TL’lik teklifini beğenmeyip geri çeviren, diğer 7 paketi satışa sunan Federasyon, Yayıncı kuruluş imza atmayınca diğer yüksek teklif veren Saran Group ve TRT’ye hak doğduğunu açıklamıştı.

Saran Group, Süper Lig 'in yeni dönem yayın ihalesine ilişkin açıklama yaptı. Saran Group'tan yapılan açıklama şu şekilde; “Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00`ye kadar süre tanınmıştır.

Saran Group yayın ihalesini aldı mı?

Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte, TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz. ihale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız. Türk futboluna ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını dileriz.”