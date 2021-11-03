TFF reddetmişti ama... Moskova maçı öncesi Galatasaray'dan flaş karar

Lokomotiv Moskova maçını yüzde 100 kapasite ile oynamak için TFF'ye başvuran ve talebi reddedilen Galatasaray Spor Kulübü, TFF'nin kararına rağmen Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama kararı aldığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Kasım Perşembe 20.45’te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynanacak maç için yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynama kararı alındığı belirtildi.

Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021’den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45’te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz..."