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Spor TFF kızağa çekecekti! Ali Palabıyık'a flaş görev
Spor

TFF kızağa çekecekti! Ali Palabıyık'a flaş görev

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki performansı nedeniyle tartışmalara neden olan ve kızağa çekileceği konuşulan hakem Ali Palabıyık, Azerbaycan-İrlanda maçına atandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 17:31:00 -
TFF kızağa çekecekti! Ali Palabıyık'a flaş görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti arasında yarın oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas'ın yöneteceği müsabakada Ali Palabıyık da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görevini üstlenecek.

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