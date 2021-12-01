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Spor TFF ile Kulüpler Birliği toplantısı başladı
Spor

TFF ile Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği temsilcileri, Türk futbol hakemlik sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 13:55:00 -
TFF ile Kulüpler Birliği toplantısı başladı

TFF'nin Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkanvekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Ali Düşmez, TFF yönetim kurulu üyeleri Hamit Altıntop, Hasan Akıncıoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Süper Lig kulüplerinin başkanları, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Yüksel Yıldırım katıldı.

Toplantıda ayrıca Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Danışmanı, IFAB Teknik Direktörü ve İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı David Elleray yer aldı.

TFF, MHK ve kulüp başkanlarının, David Elleray ile hakemlik sisteminde yaşanan sorunlarla ilgili fikir alış-verişinde bulunacakları öğrenildi.

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