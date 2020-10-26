  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı
Spor

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:13:48 -
TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, 2020-2021 sezonuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, genel sekreter Kadir Kardaş, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri ile Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, TFF Sağlık Kurulu Kovid-19 Sağlık Kurulu rehberi, Kovid-19 PCR testleri, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat uygulamaları, yayın gelirleri ve kulüpler yasası taslağı çalışmaları gibi gündem maddeleri hakkında TFF ile kulüpler arasında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş
Dünya

Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş

İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2016 yılında kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan rehineyi karşıladı ancak büyü..
Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı o ülkeye de boykot başladı
Gündem

Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı o ülkeye de boykot başladı

Sahada büyük kayıplar veren Ermenistan Diasporası, Türkiye ve Azerbaycan’ın ardından Ukrayna ve Gürcistan’a da boykot çağrısı yaptı. ..
Yarın başlıyor! Milyonları ilgilendiren müjde
Gündem

Yarın başlıyor! Milyonları ilgilendiren müjde

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler yarından itibaren olmak üzere e-devlet sistemi üzerinden iptal ettirileb..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay