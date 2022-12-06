TFF Fair Play ödülleri belli oldu

Yeni Akit Ankara

TFF tarafından Fair Play'i teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla başlatılan ve sezon boyu sürecek ödüllerin ikincisini belirlemek için toplanan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu; Takım, Futbolcu, Teknik Direktör, Başkan/Yönetici ve Taraftar olmak üzere 5 kategoride seçimlerini yaptı.

Futbol sahalarındaki güzellikleri ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi hedefleyen uygulama kapsamında temel kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak kazananlar belli oldu.

EKİM AYI FAİR PLAY/ADİL OYUN ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR ŞU ŞEKİLDE;

Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülü: Trabzonspor A.Ş.

Fair Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülü: Rıza Çalımbay (Demir Grup Sivasspor)

Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü: Faruk Koca (MKE Ankaragücü)

Fair Play/Adil Oyun Taraftar Ödülü: Fraport TAV Antalyaspor

ÖDÜL SAHİPLERİ VE GEREKÇELERİ İSE ŞÖYLE:

Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülü: Trabzonspor A.Ş.

Örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atması;

- Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" yardım kampanyası başlatıp, Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkartarak tüm gelirin bağışlanması yoluyla gösterilen duyarlı davranış,

- Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun açık artırmayı bizzat başlatarak kampanyaya öncülük etmesi,

- Bu projeyi destekleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın maç önü açıklamalarında futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını vurgulaması,

- Kampanyaya büyük destek veren Trabzonsporlu taraftarların Ekim ayı döneminde kurallara uyma konusundaki olumlu performansı nedenleriyle “TAKIM ÖDÜLÜ’ne layık görüldü.

Fair Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülü: Rıza Çalımbay (Demir Grup Sivasspor)

Göstermiş olduğu sportif başarıyla birlikte;

- Makul duruşu, başarıyı abartmadan içselleştirmesi, rakiplerine karşı bir üstünlük psikolojisi olarak kullanmayan bir karakter olması,

- Futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlüğünde de kırmızı kart görmemesi,

- Üzerindeki seyirci baskısına karşın maç içindeki spor ruhuna uygun davranışları ve sportif duruş anlamında kulübedeki teknik ekibine olan hakimiyeti,

- Dördüncü hakemlerle pozitif diyaloglar içinde bulunması,

- Spor yaşamı boyunca gösterdiği naif tutumu dolayısıyla “Teknik Direktör Ödülü”ne layık bulundu.

Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

A Milli Takıma kadar yükselen performansıyla beraber;

- Oyun içindeki her geçen gün gelişen performansı, aldığı süre, gördüğü kart, yaptığı faul sayısı bakımından sergilediği pozitif tablo nedeniyle “Futbolcu Ödülü” almasına karar verildi.

Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü: Faruk Koca (MKE Ankaragücü)

Ziraat Türkiye Kupası’nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maç öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamalarıyla birlikte;

- Dostluk çağrısında bulunarak futbolun bir oyun olduğunu belirten yaklaşımı,

- Sporun birleştirici gücünü ve kardeşlik duygusunu ön plana çıkaran, ayrıştırıcı olmayıp birebir Fair Play ruhuyla örtüşen tutumu nedenleriyle “Başkan/Yönetici Ödülü’nü kazandı.