  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF duyurdu! Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
Spor

TFF duyurdu! Süper Lig'de yeni yabancı kuralı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 09:40:00 -
TFF duyurdu! Süper Lig'de yeni yabancı kuralı

TFF, Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralıyla ilgili çalışma başlattığını ve yeni düzenlemenin gelecek sezondan itibaren uygulanacağını açıkladı.

Süper Lig’de transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala yabancı kuralı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Aralarında Beşiktaş’ın da olduğu bazı kulüpler sayının artırılmasını isterken TFF’den açıklama geldi.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada yabancı kuralında değişiklik yapacaklarını söyledi.

NTV Spor’a açıklamalar yapan Kazancı, sürekli değişen bir kural istemediklerinin altını çizerek, Detaylı bir çalışma yaparak uzun süreli bir kural oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Kuralın her sene değişmesi nedeniyle kulüplerin zorlandığının altını çizen Kazancı ”Bu sene de adet sayısında değişiklik olmadı. Sadece sahada oynayan Türk futbolcu sayısı değişti. Bu sene de 14'ten 12'ye inmesiyle bazı kulüplerimizin zorluk yaşaması, haklı fesih söz konusu olmasın diye kadroda tutabilmeleri için 14'te sabit tutuldu” şeklinde konuştu.

"GELECEK SEZONDAN İTİBAREN BİR KARAR ALACAĞIZ"

Kararın gelecek sezondan itibaren alınacağını belirten Kazancı, altyapıdan yetişen oyuncuların ve milli takımların durumuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi yabancı sınırı, sayısıyla alakalı tek taraflı bakmak çok yeterli değil. Önce Türk oyuncu havuzunu geliştirmemiz lazım. Alt akademilerden yetişen, alt liglerde oynayan oyuncuların oynama sürelerini ve kalitelerini yukarıya çekmemiz lazım. Biz, 'sahada 3 olsun ama olmak zorunda olduğu için 3 tane olsun' istemiyoruz. Bu 1 günlük bir şey değil. Altyapı projesiyle alttaki havuzun genişlemesiyle söz konusu olabilecek bir şey. Sınırsız yabancı olsa bile milli takımı olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Geçiş sürecinde de şu anda 14 sayısının yeterli olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezondan itibaren bir karar alacağız mutlaka ve bu karar da uzun soluklu olacak. Tek senelik bir karar alma derdimiz yok."

TFF açıkladı! Biletler ücretsiz olacak
TFF açıkladı! Biletler ücretsiz olacak

Spor

TFF açıkladı! Biletler ücretsiz olacak

Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Herkes bunu bekliyordu: İsim verdi…
Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Herkes bunu bekliyordu: İsim verdi…

Spor

Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Herkes bunu bekliyordu: İsim verdi…

Yabancı kuralı için kritik gün! TFF bugün kararını verecek
Yabancı kuralı için kritik gün! TFF bugün kararını verecek

Spor

Yabancı kuralı için kritik gün! TFF bugün kararını verecek

Kulüplerin başvurusu sonuçlandı TFF’ten yabancı futbolcu kararı
Kulüplerin başvurusu sonuçlandı TFF’ten yabancı futbolcu kararı

Spor

Kulüplerin başvurusu sonuçlandı TFF’ten yabancı futbolcu kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23