  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dev sıçrama... Jeep Avenger: dünya genelinde 300 bin sipariş var! Fiyatı ne kadar? Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz Ulugöl Tabiat Parkı güz renklerine büründü Bir yudum bile organları sil baştan değiştiriyor: Bu 4 alışkanlık sağlığı tehdit ediyor! Sonuçları yayınlandı Hafta sonu akın ettiler! Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar zamanı Zelenskiy, bugün duyurdu: Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı! Rusya hedef aldı... Ukrayna’da enerji tesislerine saldırı Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: ‘Sıçanlı’yı bugün görenler gözlerine inanamıyor 3 Kasım’da sandık başına gidecekler! ABD’deki seçimlerde anketler ne diyor? Patates ve balık ile 107 yaşına kadar yaşadı: Uzmanlar uzun yaşamın sırrını açıkladı!
Doğa
7
Yeniakit Publisher
Ulugöl Tabiat Parkı güz renklerine büründü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Ulugöl Tabiat Parkı güz renklerine büründü

Karadeniz bölgesinde yer alan Ordu'nun Gölköy ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Ulugöl Tabiat Parkı, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

#1
Foto - Ulugöl Tabiat Parkı güz renklerine büründü

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki parkta, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve turuncunun tonları yer almaya başladı.

#2
Foto - Ulugöl Tabiat Parkı güz renklerine büründü

Ulugöl Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçilerin kimi doğada yürüyüş yaparken kimisi de piknik yapmayı tercih ediyor.

#3
Foto - Ulugöl Tabiat Parkı güz renklerine büründü

Ordu'nun yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçiler, sonbaharın eşsiz manzaralarını fotoğraf karelerine yansıtmak için bölgede vakit geçiriyor.

#4
Foto - Ulugöl Tabiat Parkı güz renklerine büründü

Ulugöl Tabiat Parkı’ndan güz kareleri…

#5
Foto - Ulugöl Tabiat Parkı güz renklerine büründü

Ulugöl Tabiat Parkı’ndan güz kareleri…

#6
Foto - Ulugöl Tabiat Parkı güz renklerine büründü

Ulugöl Tabiat Parkı’ndan güz kareleri…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuşlar üşümesin diye 120 yuva ağaçlara asıldı!
Yerel

Kuşlar üşümesin diye 120 yuva ağaçlara asıldı!

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kuşların soğuk ve yağışlı havalarda barınabilmesi için ormanlık alanlara 120 yuva yerleştirildi.....
Erdoğan'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı
Siyaset

Erdoğan'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün ailesine başsağlığı diledi...
Azerbaycan'dan Türkiye'ye ikinci şok! Eski vekil yıllar önce yaşananları açıkladı
Gündem

Azerbaycan'dan Türkiye'ye ikinci şok! Eski vekil yıllar önce yaşananları açıkladı

Ankara-Bakü hattında Feridun Sinirlioğlu'nun BM adaylığı üzerinden başlayan tartışmaya eski milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın açıklamaları ye..
İsrail'den açıklama: Savaşa hazırlık tamamlandı! Trump'ın kararını bekleniyor
Dünya

İsrail'den açıklama: Savaşa hazırlık tamamlandı! Trump'ın kararını bekleniyor

İsrail medyası, ordunun İran'a geniş çaplı yeni askeri saldırılara ilişkin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Haberde, saldırı için Ameri..
Eskişehir’de neler oluyor? Ekipler hemen harekete geçti
Gündem

Eskişehir’de neler oluyor? Ekipler hemen harekete geçti

Eskişehir’den Kayseri’ye yük taşıyan trende kimyasal sızıntı tespit edilmesi polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerini harekete geçirdi. Kimya..
Savcı Sayan’dan BDDK Başkanı’na zor sorular: "20 milyar TL"
Gündem

Savcı Sayan’dan BDDK Başkanı’na zor sorular: “20 milyar TL”

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımda BDDK Başkanı’na peş peşe 10 soru yöneltti. P..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23