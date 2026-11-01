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Dünya İsrail yeni bir 'çağrı cihazı katliamı' planlıyor!
Dünya

İsrail yeni bir 'çağrı cihazı katliamı' planlıyor!

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İsrail yeni bir 'çağrı cihazı katliamı' planlıyor!

Mossad’ın küresel operasyonlardan sorumlu eski başkan yardımcısı Oded Eilam, soykırımcı israilin İran’ın askeri liderliğine suikast amacıyla, 2024 yılında Lübnan ve Suriye’de Hizbullah’a ait iletişim cihazlarının patlatıldığı saldırıya benzer bir saldırıya başvurabileceğini söyledi.

Mossad’ın küresel operasyonlardan sorumlu eski başkan yardımcısı Oded Eilam, soykırımcı israilin İran’ın askeri liderliğine suikast amacıyla, 2024 yılında Lübnan ve Suriye’de Hizbullah’a ait iletişim cihazlarının patlatıldığı saldırıya benzer bir saldırıya başvurabileceğini söyledi.

Eilam, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, İranlı dört askeri ve güvenlik yetkilisini yönetimin gerçek güç merkezleri olarak sıraladı. Bu isimlerin Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi, Besic Güçleri Komutanı Hüseyin Taib, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullah ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai olduğunu söyledi.

Emekli ABD’li General Jack Keane ise ABD ve israil saldırılarının nükleer tesisler, enerji altyapısı, balistik füze ve insansız hava aracı tesislerinin yanı sıra İran liderliğini de hedef alması gerektiğini söyledi.

Eski yetkililer ve analistler, ABD ve israilin yeni bir saldırısının, Körfez ülkelerindeki ve muhtemelen israilin enerji tesisleri ile sivil altyapısını hedef alan şiddetli bir İran karşılığıyla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Amidror, israilin önceliğinin İran’ın nükleer ve füze kapasitesini etkisiz hale getirmek olmaya devam edeceğini, savaş yeniden başlarsa askeri liderliğin de hedef alınabileceğini söyledi.

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