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Gündem Yaş doğrulaması başladı! Sosyal medya kullanıcılarına kritik dolandırıcılık uyarısı
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Yaş doğrulaması başladı! Sosyal medya kullanıcılarına kritik dolandırıcılık uyarısı

Yeniakit Publisher
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Yaş doğrulaması başladı! Sosyal medya kullanıcılarına kritik dolandırıcılık uyarısı

Türkiye'de 15 yaş altına yönelik sosyal medya yasağının başlamasıyla birlikte yaş doğrulama sürecini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı kritik uyarı geldi. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, vatandaşlardan sahte bağlantılara kesinlikle tıklamamalarını, e-Devlet şifresi ve SMS doğrulama kodu başta olmak üzere kişisel bilgilerini kimseyle paylaşmamalarını istedi.

Türkiye'de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni dönem başladı. Düzenleme kapsamında 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımına yasak getirilirken, 15-18 yaş grubundaki kullanıcıların ise yaş doğrulamasının ardından belirli kısıtlamalarla hizmetlerden yararlanabileceği belirtildi.

Yeni uygulamayla birlikte gündeme gelen en önemli risklerden biri ise yaş doğrulaması bahanesiyle gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık girişimleri oldu.

SAHTE LİNKLERİ SAKIN AÇMAYIN

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, vatandaşları kişisel bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan sahte bağlantılara karşı uyardı.

Yaş doğrulama işlemlerinde yalnızca turkiye.gov.tr adresi ile resmî e-Devlet mobil uygulamasının kullanılması gerektiği belirtilirken, sosyal medya platformları tarafından yapılacak işlemlerde de platformların resmî uygulamalarındaki bildirimlerin dikkate alınması istendi.

Mesaj, telefon araması veya üçüncü taraf uygulamalar üzerinden gönderilen bağlantılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

E-DEVLET ŞİFRENİZİ VE SMS KODUNUZU VERMEYİN

Başkanlık, vatandaşların e-Devlet şifresini, SMS doğrulama kodlarını, kredi veya banka kartı bilgilerini ve hesap bilgilerini hiçbir kişi veya platformla paylaşmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yaş doğrulama işlemi bahanesiyle para isteyen, kart bilgisi talep eden veya kullanıcıları farklı internet sitelerine yönlendiren kişi ve hesaplara karşı da dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ OLABİLİR

Yeni yaş doğrulama sisteminin dolandırıcılar tarafından kötüye kullanılabileceğine dikkat çekilirken vatandaşlardan yalnızca resmî kanallardan yapılan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeleri istendi.

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