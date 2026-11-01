Seçer’in Mersin’inde usulsüzlük dizboyu

HABER MERKEZİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda aralarında Belediye Başkan Vahap Seçer’in de bulunduğu 59 kişi gözaltına alınırken, önceki gün açıklanan Sayıştay raporları Mersin Büyükşehir Belediyesindeki vurgunun bununla sınırlı olmadığını gözler önüne serdi. Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda tam 19 usulsüzlük tespit edildi. Raporda 2025 yılında, aralarında doğal bağlantı bulunmayan işlerin bir arada ihale edildiği belirtildi. Altyapı ve üst yapı işlerinin kesin projeleri yapılmadan ihaleye çıkarıldığı kaydedildi. Yolsuzluktan tutuklu Vahap Seçer’in oluruyla Mersin Büyükşehir Belediyesinde uygulanan yanlış yöntemler Sayıştay raporuyla tescillenirken, raporun denetim bulguları bölümünde belediyede imza atılan usulsüzlükler tek tek sıralandı.

TAM 19 SUİSTİMAL

Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla 6.100.000,00 TL bedel karşılığında sağır duvar kiralanarak üzerlerine “Memnuniyetle Çalışıyoruz” ifadesinin yazıldığı, fakat söz konusu harcamanın idarenin gayrimenkul ihtiyacına binaen yapılan bir kiralama olarak gösterildiği belirlendi.

Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının gerçek durumu yansıtmadığı,

İşletme hakkı şirketlere devredilen taşınmazların hizmet imtiyaz varlıkları hesabında takip edilmediği,

Hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalıştırılan işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı,

Muhtelif idari para cezalarının hatalı muhasebeleştirilmediği,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen ek karşılık primlerinin ilgili hesapta muhasebeleştirilmediği,

Kalkınma Ajansı payının kamu idareleri payları hesabında izlenmediği,

Avrupa Birliği projeleri kapsamında gönderilen tutarların ilgili hesapta takip edilmediği,

Gelir ve finansman detayı gösterilmeyen ilçe belediyelerine ilişkin ek ödenek taleplerinin büyükşehir belediye meclisi tarafından onaylandığı,

Aralarında doğal bir bağlantı olmayan işlerin bir arada ihale edildiği,

Raylı sistem hattının uygulamaya esas kesin proje hizmet alımı işinde zemin etüt raporunun hatalı hazırlandığı,

Mersin Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan muhtelif cadde, bulvar ve sokaklarda altyapı, üstyapı, sanat yapıları, köprü, yol yapım işinin kesin projeleri yapılmadan ihaleye çıkarıldığı,

Maddi olmayan duran varlık alımlarının hatalı muhasebeleştirildiği,

Mersin sınırları içerisinde bulunan 7 AVM için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmediği, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelir Ücret Tarifesi incelendiğinde ise AVM ruhsat ücretleri ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı ortaya çıktı.

idari para cezalarına ait bakanlık payının süresinde gönderilmediği,

Sermaye tamamlama uygulamasının süreklilik arz ettiği,

Bütçe içi işletmenin ticari işlerine ilişkin giderlerin belediye bütçesinden karşılandığı,

Dernek, vakıf, spor kulübü, sendika ve meslek odalarına etkinlik ve programlarında kullanılmak üzere ücretsiz otobüs tahsis edildiği, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen araç tahsis maliyetinin yaklaşık 10.000.000,00 TL olduğu belirtildi.

Başkan danışmanı sözleşmelerinde eksikliklerin bulunduğu tespitine yer verildi.