TFF duyurdu: 2022-2023 transfer dönemi ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? TFF 2022 2023 birinci ve ikinci transfer dönem tarihleri:

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 Süper Lig sezonuna ilişkin transfer dönemi açıklandı. Yaz transfer döneminin hangi tarihte başlayacağını merak eden futbolseverler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. TFF 2022-2023 transfer sezonunu açıkladı.

transfer sezonu ne zaman açılıyor 2022-2023?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.