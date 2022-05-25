TFF duyurdu: 2022-2023 transfer dönemi ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? TFF 2022 2023 birinci ve ikinci transfer dönem tarihleri:
2022 ve 2023 transfer dönemi ne zaman? Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Yeni sezona güçlü kadro ile girmek isteyen takımlar transfer çalışmalarına hız verecek. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekiplerinin ara transfer dönemini de büyük merak konusu. Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2022-2023 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF duyurdu!
Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 Süper Lig sezonuna ilişkin transfer dönemi açıklandı. Yaz transfer döneminin hangi tarihte başlayacağını merak eden futbolseverler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. TFF 2022-2023 transfer sezonunu açıkladı.
transfer sezonu ne zaman açılıyor 2022-2023?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.