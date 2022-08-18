TFF düğmeye bastı... Yasin Kol için flaş karar!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Murat Ilgaz, Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'un bir süre dinlendirileceğini söyledi.

"Yasin Kol, bir süre dinlenecek"

MHK Başkanvekili Murat Ilgaz, "Geçtiğimiz 2 haftada bazı minör hatalarla elbette karşılaştık. Özellikle sarı kartların çok kolay çıktığını ve bu kolay çıkan sarı kartların da devamında sorunlar yarattığını tespit ettik. Yasin Kol'un hakem raporları pek tatmin edici seviyede değil. Bir süre dinlenecek, sırası gelince de görev alacak." şeklinde konuştu.

Murat Ilgaz ayrıca, "Bir tane maçta ilk sarı kartın kolay çıkması sebebiyle ikinci sarı karttan ihraç edilmesi tartışılır hale geldi. Bu maçta ilk sarı kart gerçekten hakem tarafından kaçınabilirdi. Tasarruf edilebilirdi." ifadelerinde bulundu.

Hugh Dallas: "Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki pozisyonları izledik"

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas ise "Alanyaspor-Beşiktaş maçı bugünkü toplantımızda gündeme geldi. Pozisyonları izledik. Daha iyi hale getirilmesi gereken şeylerin olduğu konusunda hepimiz fikir birliğine vardık." dedi.

Neler yaşandı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu tesislerine gitti. Çebi, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme yaptı.

Çebi, siyah beyazlı takımın son oynadığı Corendon Alanyaspor maçı hakemi Yasin Kol hakkında şikayetlerini iletti.

Siyah beyazlı kulüp maçın ardından yaptığı açıklamada hakem Kol’un sezon boyunca Beşiktaş karşılaşmalarına atanmamasını talep etmişti.

Siyah beyazlı takım karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde kapattı. Beşiktaş’tan Emrecan Uzunhan, mücadelenin 35. dakikasında 2. sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

İkinci yarı üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş, Akdeniz ekibi ile 3-3 berabere kalmıştı. Yaşananların ardından MHK, Yasin Kol'a bu hafta maç vermedi.

Ahmet Nur Çebi ne demişti?

Alanyaspor maçının ardından TFF'ye giden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şu açıklamada bulunmuştu:

"Türk futboluyla ilgili meseleleri konuştuk. Corendon Alanyaspor maçında yaşadığımız haksızlıkları elimizdeki belgelerle tek tek arz ettik. Kendilerinin bunu anladıklarını ve değerlendireceklerini anlamış bulunuyorum. Gerekenin yapılacağını umuyoruz.

Federasyon, Türk futbolunun temsilcisidir. MHK, kendilerine bağlıdır. Geçen sezondan beri devam eden sorunların çözülmesini talep ettik. Sorunların bir kısmı çözülse de tamamının çözülmediğinin bilincinde olduğumuzu söyledik. Hataların tespitini yapacak kişilerin kendileri olduğunu söyledik. Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz. Diğer takımların da haksızlığa uğramasını istemiyoruz. Beşiktaş’ın haksızlıkları kaldırabilecek limitinin olmadığını ifade ettik. Benim Camiam mutsuz, benim Camiam tedirgin. Benim Camiamın güvene ihtiyacı var. Benim Camiamın federasyonun ve hakemlerinin zarar vermeyeceğine inanmaya ihtiyacı var. Bunu yapmaları gerekiyor. Kendilerine güvenmek, inanmak istiyorum. Bekleyip yapılan yanlışları nasıl düzelteceklerini göreceğiz.

Federasyonun hakemlerle ilgili olarak daha açık ve şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. Hata yapılan yerleri söyleyin dedik. Sizler de çıkın eleştirilere cevap verin dedik. Galiba böyle de bir çalışma içindeler. En kısa sürede gerçekleştireceklerine inanıyorum. Beşiktaş’ın tahammül sınırının bittiğini yeteri kadar anlattığımı sanıyorum. Umarım sonuçlarını herkesin göreceğini düşünüyorum.

Hakemlerin hata yapmaya hakları yok. Bir cerrah ameliyatta hata yaptığında sonucu ölüm oluyorsa hakemlerin de hata yapma lüksleri yok. Adını koymuşuz hata diye ama bu iş artık bitti. Hakemler son derece dikkatli olmalı. Bir maçta bir hatayı anlarsınız ama on tane hata olmaz."



