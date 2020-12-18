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Spor TFF, Digiturk'un ödemelerin tamamını yapmadığını açıkladı
Spor

TFF, Digiturk'un ödemelerin tamamını yapmadığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:14:07 -
TFF, Digiturk'un ödemelerin tamamını yapmadığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneğinin ortak açıklaması sonrasında Digiturk beIN Media Group'un ödemelerin tamamını gerçekleştirdiğine ilişkin yayımladığı açıklamaya cevap verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çok açık bir şekilde bilinmesini isteriz ki, 2020-2021 sezonu yayın hakları bedeli üzerinde prensip olarak varılan ve kamuoyunda da yer alan tutar göz önünde bulundurulduğunda dahi Digiturk beIN Media Group, 2020-2021 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir." denildi.

Yayıncı kuruluşun bugüne kadar oynanan müsabakalarla ilgili ödeme yaptığı yönündeki beyanatının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dolayısıyla henüz üzerinde mutabakat sağlanmamış olmasına rağmen yayıncı kuruluşun açıklamasında belirtmiş olduğu 'Digiturk, 2020-2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir' yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm taraflar açısından büyük hassasiyet taşıyan konu Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve hukuk çerçevesinde federasyonumuz tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte olup gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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