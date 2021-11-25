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Spor TFF, Beşiktaş'ı reddetti
Spor

TFF, Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'ın Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 17:13:00 - 2021-11-25 17:20:40
TFF, Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'ın Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi.

Beşiktaş'ın GZT Giresunspor maçının Pazar gününe ertelenmesi talebi reddedildi.

Siyah-beyazlılar, TFF’ye yaptığı başvuruda Süper Lig’in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmanın 1 gün sonraya alınmasını talep etmişti.

Mücadele planlandığı gibi Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

 

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