TFF, Beşiktaş'ı reddetti
Beşiktaş'ın Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi.
Beşiktaş'ın Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi.
Beşiktaş'ın GZT Giresunspor maçının Pazar gününe ertelenmesi talebi reddedildi.
Siyah-beyazlılar, TFF’ye yaptığı başvuruda Süper Lig’in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmanın 1 gün sonraya alınmasını talep etmişti.
Mücadele planlandığı gibi Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.