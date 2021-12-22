TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Kenan Koçak açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Uluslar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın hedefinin grup birinciliği olduğunu söyledi. Özdemir, ismi Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak için de, "Gerekli açıklamayı Hamit Altıntop yaptı. Hocamızdan ayrılma niyetimiz yok" dedi.

Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın isminin Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili olarak ise Özdemir, "Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyem Sayın Hamit Altıntop gerekli açıklamayı yaptı. O bizim hocamızdır. Hocamızdan ayrılma niyetimiz yok. Onunla ve Stefan Kuntz'la önemli programlar yaptık. Yalnız A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili diğer milli takımlarla da gerekli çalışmaların içindeyiz. Sadece A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcısı değil, bir çok yerde de sayın Kenan Koçak ile ilgili çalışmalar yapacağız" açıklamasını yaptı.