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Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir seyirci sayısını açıkladı
Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir seyirci sayısını açıkladı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Letonya'yla oynayacağı maçta kaç seyircinin maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda izleyeceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 04:44:00 -
TFF Başkanı Nihat Özdemir seyirci sayısını açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşmaya seyirci alınacağı açıklandı.

"Sağlık kuralları içinde seyirci alacağız"

Milli maça seyirci alınması kararının ardından Beyaz TV'ye konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir "Bu başlangıç olsun ve hayırlı olsun. Letonya bizim için önemli bir maç. Seyirci desteğinin de Milli Takım'ın yanında olmasını istiyoruz. Sağlık kuralları içerisinde seyirci alacağız. 12 bin kişi civarında seyircinin gelmesini bekliyoruz." dedi.

Seyirci kararı sadece milli maç için alındı

Süper Lig'de seyirci olmasını bekleyen taraftarların beklentisinin hatırlatılması üzerine Nihat Özdemir "Bu sadece milli maç için alınan karar. İnşallah disiplin içerisinde burayı da tamamlarsak, yolumuz açık olur. 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi Finali ve Türkiye Kupası Finali var. Bunları düşünerek, kararlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

 

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