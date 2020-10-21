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Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir: beIN Sports'a ihtarname gönderdik
Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir: beIN Sports'a ihtarname gönderdik

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş ile anlaşma sağlayamadıklarını ve beIN Sports'a ihtarname gönderdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:07:00 -
TFF Başkanı Nihat Özdemir: beIN Sports'a ihtarname gönderdik

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş ve seyircili maçlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Maalesef şu ana kadar yayıncı kuruluş ile anlaşmaya varamadık. Noter ile dün beIN Sports'a ihtarname gönderdik. beIN Sports'un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulundurmaktadır."

'Maçların yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanmasını istiyoruz'

"TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık. Başakşehir ve Sivas spor'un gelecek hafta Avrupa maçları var. Bu maçların ve milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Kulüplerimiz pandemi sonrası çok ciddi bir dönemden geçiyorlar."

'Kulüpler yasası çıkacak'

"Kulüpler Birliği ve TFF olarak ortak çalışma yaparak spor yasasına dair bazı madde değişikliği yapılmasını istemekteyiz. Kulüpler Yasası ile ilgili bazı maddelerin değişmesini istiyoruz. Meclis'ten çıkacak yasada değişiklikler olması için çalışma yapacağız."

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