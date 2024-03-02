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Spor TFF anlaşmayı duyurdu! Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu
Spor

TFF anlaşmayı duyurdu! Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-02 21:56:00 -
TFF anlaşmayı duyurdu! Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek üç sezonunu kapsayan yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar+KDV karşılığında beIN MEDIA GROUP'un kazandığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, mevcut yayıncı olan beIN Media Group'un, anlaşma uyarınca tüm yayın hakları için sezonluk 182 milyon dolar artı KDV (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) ödeyeceği belirtildi.

Yayın İhale Komisyonu'nun beIN Media Group'un teklifini kabul ettiği ve ön sözleşmenin imzalandığı vurgulanırken, "11 Mart Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu anlaşmanın, Türk futbolunun önemli bir finansal kaynağını oluşturduğu ve liglerin gelecek sezonlarda beIN MEDIA GROUP'un yayın ağı üzerinden geniş bir izleyici kitlesiyle buluşacağı öngörülüyor. Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarının bu kadar yüksek bir bedelle satılması, Türk futbolunun ekonomik dinamikleri ve medya pazarının gücü hakkında da önemli ipuçları veriyor.

Ancak, bu anlaşmanın bazı tartışmalara neden olabileceği ve futbolseverler arasında farklı görüşlere yol açabileceği de göz ardı edilmemelidir. Özellikle yayın haklarının bu kadar yüksek bir bedelle satılması, gelecek sezonlarda futbol maçlarını izlemek isteyen taraftarlar için yayın platformlarına erişim konusunda ek maliyetler getirebilir.

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