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Spor TFF açıkladı: Maç ertelendi
Spor

TFF açıkladı: Maç ertelendi

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TFF açıkladı: Maç ertelendi

Karaman FK futbolcularını taşıyan otobüste yangın çıktı. TFF, Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karaman FK'nın, bugün saat 13.00'te Silifke Şehir Stadyumu'nda Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelmesi planlanıyordu. Ancak sabah saatlerinde Karaman-Konya kara yolunda, futbolcu ve teknik heyeti taşıyan Kazımkarabekir Belediyesine ait otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek otobüsü saran alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 30 kişilik kafile şoförün müdahalesiyle otobüsten tahliye edildi.

Yangında yaralanan olmadı.

 

Yaşanan olayın ardından Karaman FK yönetiminin maçın ertelenmesi yönündeki talebi üzerine TFF, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanmasına karar verdi.

TFF’den yapılan açıklamada, "15.11.2026 Pazar günü saat 13.00'te Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.-Karaman Futbol Kulübü Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakası, Karaman Futbol Kulübünün takım otobüsünde çıkan yangın nedeniyle Federasyonumuzca ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih ise daha sonra açıklanacak.

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