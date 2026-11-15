Utanmazlığın bu kadarına da pes: İzinsiz kayıt yapan kadından akılalmaz pişkinlik

Gün geçmiyor ki sosyal medyada üç beş izlenme uğruna edep sınırlarını hiçe sayan bencil tipler türemesin. Ülkenin dört bir yanında vatandaşların huzurunu kaçıran, mağazaları adeta kendi şov alanı zanneden bu utanmaz zihniyetin son adresi bir zincir market oldu.

Bir zincir markette alışveriş sırasında video çeken kadın, market görevlisinin müdahalesiyle karşılaştı. Görevli, mağaza içerisinde çekim yapılmasının yasak olduğunu ve diğer müşterilerin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirterek kadından çekimi sonlandırmasını istedi.

Ancak uyarıyı kabul etmeyen kadın, "Ben istediğim yerde çekerim" diyerek çekime devam etti. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

"SEN BENİ KISKANIYORSUN"

Market görevlisi, "Geçen insanlar rahatsız oluyor, ben de gördüm, rahatsız oluyorum" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Kadının bu uyarıya verdiği yanıt ise tartışmanın seyrini değiştirdi.

Kendisini uyaran görevliye "Sen beni kıskanıyorsun, beni istediğin kişiye şikayet edebilirsin, ben de seni şikayet edeceğim" diyen kadın, geri adım atmadı.

UYARILARA RAĞMEN ÇEKİME DEVAM ETTİ

Market görevlisinin hem mağaza kurallarını hem de diğer müşterilerin rahatsızlığını gerekçe göstermesine rağmen çekimi sürdürmekte ısrar eden kadının tavrı dikkat çekti. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, basit bir çekim uyarısından karşılıklı şikayet sözlerine kadar uzandı.