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Spor Kosovalı taraftarlar gerekeni yaptı! İşgalci İsrail marşına hak ettiği muamele
Spor

Kosovalı taraftarlar gerekeni yaptı! İşgalci İsrail marşına hak ettiği muamele

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta Kosova ile İsrail, Priştine'de karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde İsrail milli marşı çalındığı sırada Kosovalı taraftarlar ıslık ve yuhalamalarla protestoda bulundu. 67. dakikada 10 kişi kalan Kosova, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılarak 1 puan aldı.

Kosova taraftarlarından İsrail milli marşına protesto

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta Kosova ile İsrail, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaştı. Mücadele öncesinde İsrail milli marşının çalındığı sırada Kosovalı taraftarlar ıslık çalarak ve yuhalayarak tepki gösterdi. Karşılaşma öncesinde bazı Kosovalı futbolcuların da İsrail milli marşı sırasında başlarını öne eğerek protestoya katıldığı bildirildi.

Kosova 67. dakikada 10 kişi kaldı

Golsüz devam eden karşılaşmanın 67. dakikasında Kosova'dan Veldin Hodža, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Mücadelenin kalan bölümünü bir kişi eksik sürdüren Kosova, İsrail'in gol bulmasına izin vermedi.

Mücadelede gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da skoru değiştiremedi. Kosova ile İsrail arasındaki mücadele 0-0 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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