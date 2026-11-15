Galatasaray maçı öncesi bir oyuncular daha sakatlandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa'da sakatlık sorunları yaşanıyor. Manzambi'nin ardından Matty Cash'in de sakatlandığı bildirildi.
Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak Aston Villa'da, Manzambi'nin ardından Matty Cash de sakatlandı. Emery'nin çalıştırdığı İngiliz ekibinin sağ beki Cash, Polonya-Romanya karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve maçı yarıda bıraktı.
Manzambi ile Cash'in sağlık durumları belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun da Galatasaray karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.