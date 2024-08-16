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Spor TFF açıkladı! 3. hafta maçları ertelendi
Spor

TFF açıkladı! 3. hafta maçları ertelendi

Yeniakit Publisher
2024-08-16 16:22:00 -
TFF açıkladı! 3. hafta maçları ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Avrupa kupaları play-off aşamasında oynayacak takımlarımızın 3. hafta oynanması gereken maçlarını erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF): "Avrupa kupaları play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir." 

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