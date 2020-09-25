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Spor TFF, 3 hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı
Spor

TFF, 3 hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:27:11 -
TFF, 3 hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, iki klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin 23 Eylül Çarşamba günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

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