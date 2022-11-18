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Spor TFF 1.Lig maçları oynanacak mı? Bu hafta 1.Lig'de maç var mı?
Spor

TFF 1.Lig maçları oynanacak mı? Bu hafta 1.Lig'de maç var mı?

Dünya Kupası maçları sebebiyle 25 Aralık'a kadar Süper Lig'de maçlara ara verildi. Futbolseverler aynı sebeple TFF 1.Lig maçlarına ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, bu hafta 1.Lig’de maç oynanacak mı? 1.Lig’de haftanın maçları:

Yeniakit Publisher
2022-11-18 13:15:00 -
TFF 1.Lig maçları oynanacak mı? Bu hafta 1.Lig'de maç var mı?

Dünya Kupası maçları sebebiyle TFF 1.Lig’e ara verilmeyecek. Bu sebeple 1.Lig’de heyecan tüm hızıyla devam edecek. İşte, haftanın maçları:

TFF 1.Lig maçları oynanacak mı? Bu hafta 1.Lig'de maç var mı?

 1.Lig 14.hafta programı

18 Kasım Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor

19 Kasım Cumartesi

13.30 Manisa Fk-Erzurumspor

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor

16.00 Adanaspor-Altınordu

20 Kasım Pazar

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor

16.00 Eyüpspor-Göztepe

16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor

19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor

21 Kasım Pazartesi

20.00 Altay-Gençlerbirliği

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