TFF 1.Lig maçları oynanacak mı? Bu hafta 1.Lig'de maç var mı?
Dünya Kupası maçları sebebiyle 25 Aralık'a kadar Süper Lig'de maçlara ara verildi. Futbolseverler aynı sebeple TFF 1.Lig maçlarına ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, bu hafta 1.Lig’de maç oynanacak mı? 1.Lig’de haftanın maçları:
Dünya Kupası maçları sebebiyle TFF 1.Lig’e ara verilmeyecek. Bu sebeple 1.Lig’de heyecan tüm hızıyla devam edecek. İşte, haftanın maçları:
TFF 1.Lig maçları oynanacak mı? Bu hafta 1.Lig'de maç var mı?
1.Lig 14.hafta programı
18 Kasım Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor
19 Kasım Cumartesi
13.30 Manisa Fk-Erzurumspor
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor
16.00 Adanaspor-Altınordu
20 Kasım Pazar
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor
16.00 Eyüpspor-Göztepe
16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor
19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor
21 Kasım Pazartesi
20.00 Altay-Gençlerbirliği