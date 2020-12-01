TFF 1. Lig'de ertelenen maçlar ne zaman yapılacak?
TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçların yapılacağı tarihler belli oldu. İşte maçların yapılacağı tarihler hakkında detaylar…
TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçların yapılacağı tarihler TFF tarafından açıklandı. İşte detaylar…
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, 8. haftadan ertelenen Tuzlaspor-Altay maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da yapılacak.
9. haftadan ertelenen Adanaspor-Menemenspor karşılaşması 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da yapılacak.
9. haftadan diğer ertelenen maçlardan biri de İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması; 30 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da yapılacak.
11. haftadan ertelenen Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı da 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da yapılacak.