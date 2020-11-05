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Spor TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor
Spor

TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

Haftanın açılış maçında yarın Altay, Balıkesirspor'u konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:14:17 -
TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftası, Altay ile Balıkesirspor arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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