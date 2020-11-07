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Spor TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi koronavirüse yakalandı
Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi koronavirüse yakalandı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'da, 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:09:00 -
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi koronavirüse yakalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasındaki İstanbulspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.

Mavi-lacivertli takımda 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin sonuçları pozitif çıktı.

İstanbulspor maçı ertelendi

Koronavirüs vakalarının ardından yarın oynanması planlanan İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi.

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