Tezkereye hayır diyenlerle kol kola seçime girdi! Akşener yeniden milliyetçi oldu

Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı ve belli olan ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Manisa’ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk ziyaretini 24 Aralık 2023 tarihinde Kuzey Irak’ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın Yunusemre ilçesindeki ailesinin evini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası şehidin babası İkram Budak ile birlikte kısa bir açıklama yapan Akşener, “22 yaşında gencecik bir vatan evladımız, vatan uğruna, bizlerin uğruna, bizlerin refahı için, düzeni için şehit oldu. Ailesinin, babasının metaneti, vatan sağ olsun demesi kardeşlerinin, ablalarının metaneti hepimizin onlara karşı sonsuz bir manevi borcumuz olduğunu hissettirdi. Bir yanıyla bu metanet insanı hayata karşı cesaretlendiriyor, bir yanıyla da evlat acısı öyle bir acıdır ki her gün sayarsınız bir gün daha kaldı bir gün daha kaldı diye. Burada olmak benim için onur, arkadaşlarım için bir onur, şeref. Dediğim gibi insanın acıları tazeleniyor. Birbirimize teselli olduk. Abimizin acısının Eyüp sabrıyla geçmesini diliyorum. Allah sabır nasip etsin.” ifadelerini kullandı.

CHP-HDP ile kol kolaydı şimdi 'milliyetçi' oldu!

Akşener, sınırları terör örgütünden temizlemek amacıyla Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarına ilişkin, TBMM'de yapılan tezkere oylamasında 'hayır' oyu kullanan CHP ve HDP ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kol kola girmiş, hezimet yaşamıştı. Hezimetin ardından sütten ağzı yanan Akşener, yerel seçimler öncesi yeniden 'milliyetçi' kimliğine büründü.