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Dünya Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü
Dünya

Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü

ABD'nin Texas eyaletinde bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenle düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Helikopterin savrularak düştüğü anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 13:11:00 -
Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Rowlett'te bir helikopter henüz bilinmeyen nedenle düştü. Alev alan helikoptere itfaiye ekibi müdahale etti. Rowlett Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre helikopter pilotu hayatını kaybetti. Helikopterin düştüğü anlar korkunç anlar ise kameralara yansıdı.

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