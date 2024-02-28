Texas cayır cayır yanıyor!
ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle kasabasındaki orman yangını kontrolden çıktı.
26 Şubat'ta başlayan ve hızla yayılan orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.
Eyalet yetkilileri, Panhandle'daki yangınlar nedeniyle 5 bine yakın bölge sakininin tahliye edildiğini ve yangının başladığı tarihten bu yana yaklaşık 240 bin dönümlük alanın etkilendiğini belirtti.
Hızla esen rüzgar çalışmayı engelliyor!
Saatte 64 ila 96 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle yangınların bölge genelinde hızla yayıldığını ifade eden yetkililer, görüş mesafesini daraltan dumandan dolayı bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.