Test sürüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Yerli oto aralıkta görücüye çıkıyor

Savunma sanayiindeki ‘yerli ve milli’ hamle ile dışa bağımlılığı her geçen gün azaltan Türkiye, ‘yerli ve milli’ otomobilin üretilmesiyle yeni bir başarıya imza atacak.

2011 yılında başlayan ve günümüze kadar büyüyen soru işaretleriyle gelen ‘Türkiye’nin otomobili’ ile ilgili süre, 26 Haziran 2018’de 6 ortaklı Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) resmen kurulması ve 1 Eylül 2018 tarihinde Gürcan Karakaş’ın TOGG CEO’su olarak göreve başlaması ile gaza bastı.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, her ne kadar bugüne kadar basın karşısına çıkıp doğrudan açıklamalarda bulunmasa da çeşitli platformlarda yaptığı konuşmalarda Türkiye’nin Otomobili’nde hangi aşamada olunduğunu ve geleceğe dair planlarının neler olduğunun ipuçlarını verdi.

Gürcan Karakaş’ın göreve başlamasının üzerinden henüz 10 aylık bir süreç geçmesine rağmen, yerli otomobilin detayları netleşmeye başladı.

Önce talep araştırması yapıldı

Yola koyulur koyulmaz ülke çapında 2 binin üzerinde kişiyle bir araştırma yapıldı. Bu araştırma sonunda ülkemiz pazarında C segmentinde bir SUV’a olan talebin yüksek olduğunu görüldü. Pazar tahminleri de gelecek 7-8 yıl içinde Sedan pazarının yüzde 1-2, SUV’ların ise yüzde 8’in üzerinde büyüyeceğini işaret ettiği için ilk ürünün ‘C SUV’ olmasına karar verildi.

Türkiye’nin otomobili, 2022 yılında piyasaya çıktığında Avrupa kıtasında geleneksel olmayan bir üretici tarafından üretilmiş ilk elektrikli SUV olacak.

Nasıl bir SUV olacak?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre aracın iki boyutlu tasarımı tamamlanırken, dış ve iç mekân stil çizgileri oluştu. Gelinen aşamada aracın özellikleri analiz ediliyor. 1000’e yakın özellik gözden geçirilip belirlendi. Bu aracı takip edecek diğer modellerde de kullanılacak elektrik elektronik mimarisinin tasarımı da şimdiden yapılıyor.

Merakla beklenen ‘C SUV’ yerli otomobilin menzili 500 kilometreyi bulacak. Doğuştan elektrikli, ağa bağlı, pazara çıktığı dönemdeki rekabete uygun otonom sürüşe hazır, markası, fikri ve endüstriyel mülkiyeti tamamen Türkiye’ye ait bir araç olacak. Diğer teknik ve teknolojik özellikleri ise ilerleyen tarihlerde netlik kazanacak.

Yerli otomobille ilgili merak edilen diğer bir konu ise fiyatı. Henüz satış fiyatı belirlenmeyen otomobilin pazara çıktığı dönemde, küresel pazarlarda da rekabet edebilecek bir fiyatı olacağı belirtiliyor.

İsim ve markayla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

Yerli otomobil, bu yılın aralık ayı ortalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı test sürüşü ile kamuoyunun önüne çıkacak. İsim ve markanın da test sürüşü ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Markanın lansmanı da ön gösterim aracıyla birlikte bu yılın sonunda gerçekleştirilecek.