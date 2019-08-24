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Test sürüşü yapılan boş yolcu otobüsünün motoru yandı

Denizli’de bakım sonrası test yapılan boş yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:05
Test sürüşü yapılan boş yolcu otobüsünün motoru yandı

Denizli’de bakım sonrası test yapılan boş yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, olay, Denizli-Antalya kara yolunda Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Sürücünün ismi henüz belirlenemeyen özel bir firmaya 16 RH 376 plakalı boş yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü otobüsü durdurarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otobüste maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:05
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