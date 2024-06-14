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İSLAM Teşrik tekbiri Müslümanlara Kurban bayramında neden vacip oldu?
İSLAM

Teşrik tekbiri Müslümanlara Kurban bayramında neden vacip oldu?

Yeniakit Publisher
2024-06-14 22:35:00 -
Teşrik tekbiri Müslümanlara Kurban bayramında neden vacip oldu?

Molla Cemal Çınar, arefe günü sabah namazında başlayıp, bayramın 4. günü İkindi namazına kadar getirilmesi vacip olan teşrik tekbiri zikrinin önemini anlattı.

Teşrik tekbirinin tüm Müslümanlara vacip olduğunu hatırlatan Molla Cemal Çınar, teşrik tekbiri zikrinin arefe günü sabah namazının ardından başlayıp, bayramın 4. günü ikindi namazına kadar farz namazlarının ardından getirileceğini ifade etti.

"Teşrik tekbirleri Kurban bayramı arefesinin sabah namazında başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar farz namazların ardından devam eden, namazlardan sonra selam verir vermez getirilen tekbirlerdir." diyen Molla Cemal Çınar, teşrik tekbirlerinin önemine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Hazreti İbrahim (a.s.) Hazreti İsmail'i (a.s.)  kurban etmekle sınandığı gün, Cebrail (a.s.) Hazreti İbrahim'e (a.s.) cennetten koç getirirken 'Allah-u ekber' diye tekbir getirdi. Hazreti İbrahim de (a.s.) Cebrail'in (a.s.) kendisine yardım getirdiğini görünce 'Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber' diyerek karşılık verdi. Hazreti İsmail de (a.s.) bu imtihanda babasına bir 'hamd' ifadesi olarak, 'Allahu ekber ve lillahi'l-hamd' dedi. Bu teşrik tekbirleri o günden bu zamana kadar namazların ardından getirilmiştir."

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