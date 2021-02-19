Teslimatı yapıldı! İşte ABD'nin yeni saldırı uçakları

2019 yılında yapılan bir açıklamada ABD Hava Muharebe Komutanlığı’nın AERONet’ler üzerine yaptığı çalışmayı desteklemesi için üç adet AT-6 hava aracı alabileceği açıklanmıştı. ABD Hava Kuvvetleri daha öncesinde de AT-6 hava araçları ile çalışmıştı. 2017 yılında çok sayıda düşük maliyetli hafif saldırı hava aracı edinerek pahalı muharebe uçaklarına kıyasla daha kararlı, esnek ve ucuz bir ateş gücü oluşturulmak istenmişti.

The Drive tarafından yapılan habere göre, AT-6E hava araçlarının hava kuvvetlerinin eline ulaştığı 17 Şubat tarihinde duyuruldu. AT-6E hava araçları tek motora sahip olmakla birlikte tepesinde genellikle uydu komünikasyon sistemleri ile bağdaştırılan çembersel bir anten bulunuyor.

Geçen sene The Aviationist tarafından paylaşılan bilgilere göre AT-6E hava aracının ARC-210 radyoları, VHF (Very High Frequency, Çok Yüksek Frekans) radyo frekans bandı, UHF (Ultra High Frequency, Ultra Yüksek Frekans) radyo frekans bandı, AES (Advanced Encryption Standard, Gelişmiş Şifreleme Standardı), SATCOM (Uydu Haberleşmesi), AERONet gibi çeşitli komünikasyon yöntemleri bulunuyor.