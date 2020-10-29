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Gündem Teslim olan terörist: Bizi HDP binasından PKK’ya yolladılar
Gündem

Teslim olan terörist: Bizi HDP binasından PKK’ya yolladılar

Diyarbakır’da 6 yıl önce 20 yaşında dağa götürülen ve terör örgütü PKK’dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan İ.C, HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:03:00 -
Teslim olan terörist: Bizi HDP binasından PKK’ya yolladılar

2014 yılında üniversitede okurken terör örgütüne müzahir bir gençlik derneğine gitmeye başlamasıyla hayatının değiştiğini belirten İ.C, şunları anlattı: “HDP binasında bize parola olarak, ‘Petrol istasyonunun önünde 15 dakika elinizde kırmızı paketli sigara ile bekleyin. Sizi almaya gelen olmazsa Bağlar HDP ilçe binasına gidip, Rıza’nın misafiriyiz, dersiniz’ denildi. PKK’ya katıldığım için pişmanım. 2018’de Suriye’nin Deyrizor kentinde bulunduğum yerin yakınında ABD askerlerinin üsleri vardı. ABD askerleri 10 gün boyunca YPG’lilere mayın imha etmeleri için eğitim verdi.”

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