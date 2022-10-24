Tesla'nın CEO'su Elon Musk - Garry Kasparov atışması: "Jeopolitik kör", "Aptal!"

Milyarder iş insanı Elon Musk ilginç projeleriyle ve polemikleri ile gündemden düşmüyor. Öne çıkanlar arasında Mars'ta vegan beslenen bir koloni kurmak ve hastalıkları beyne yerleştirilen çiplerle tedavi etmek var.

Son dönemde Ukrayna-Rusya çatışmaları üzerine yaptığı keskin yorumlar ve "barış anlaşması önerileri" ile sık sık gündeme gelen Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bu kez eski dünya satranç şampiyonu, Kremlin muhalifi Garry Kasparov ile sert polemiğe girdi ve ağır konuştu.



Kasparov CBS'de katılığı bir programda Ukrayna'yua olan desteğini açıkça tekrarladı, ülkedeki durum için "Maliyeti çok büyük ama Ukrayna bu bedeli ödüyor. O halde neden insanlar Silikon Vadisi'ndeki malikanelerinin konforunda Ukrayna'ya kendi işlerini nasıl yürüteceklerini söylüyorlar. Bu ahlaki aptallık ve jeopolitik körlük" diyerek Musk'ı eleştirdi.



Bunun üzerinbe Musk Twitter mesajıyla Kasparov'a yanıt verdi:



"Kasparov'un satrançta neredeyse benim iPhone'um kadar iyi olduğu doğru ama öbür türlü o bir aptal."



Bu mesajlar sosyal medyada yoğun tepki toplarken, bir yanda Musk'ı destekleyenler, diğer yandan Kasprov'dan yana çıkanlar Twitter'de Musk'ın mesajının altını yorumlarıyla doldurdu.

Başarılarla dolu bir satranç hayatı olan Garry kimdir? Satrançla ilgilenen herkesin ismini bildiği Garry Kasparov'un satranç dünyasına biraz yakından bakalım...

Birçok başarıya imza atan Garry Kasparov ismini sadece oyunuyla, stratejileriyle değil; Satranca olan katkılarıyla da tüm dünyaya duyurmayı başardı.

Garry Kasparov, satrançta bilinen en yüksek ratinge ulaşan ve en uzun süre 1 numarada kalan oyuncudur. Aynı zamanda Ocak 1990’da 2800 barajını geçen Garry Kasparov; Dört kez SSCB, dört kez de Rusya adına olmak üzere sekiz Olimpiyat'a katılıp hepsinde altın madalya kazandı. Satranç Oskarı’nı 14 kez kazanan tek oyuncudur. 1981-1990 arasında oynadığı bütün turnuvalarda birinci veya eş puanlı birinci olarak bir rekora daha adını yazdırmayı başardI.

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