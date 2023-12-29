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Sosyal Medya "Tesla katili" diye ürettiler... "Yerli otomobil" alay konusu oldu
Sosyal Medya

"Tesla katili" diye ürettiler... "Yerli otomobil" alay konusu oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-29 15:41:00 - 2023-12-29 16:02:45

Rusya'nın, "Tesla katili" olarak tanıttığı ilk yerli elektrikli otomobili dünya genelinde alay konusu oldu.

,Rusya’nın hafta içinde “Amber” adını verdiği ilk elektrikli otomobilinin tanıtımı sosyal medyada alay konusu oldu.

Tamamen Rusya'da tasarlanıp üretilen “Tesla katili” lakabı takılan ve ördek yavrusuna benzetilen tasarımın çirkinliğiyle özellikle sosyal medyada dalga geçildi.

Sosyal medya kullanıcıları, Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan yeni aracın 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla model otomobili kadar çirkin olduğu görüşünde.

Fiat’ın Multipla modeli otomobili en çirkin tasarım olarak daha önce ilan edilse de dünyanın en iyi aile otomobili ödülünün de sahibi olmuştu.

Amber adı verilen elektrikli araçlar, Batı yaptırımlarından önce Kia, BMW ve Ford gibi yabancı otomobillerin montajının gerçekleştiği Kaliningrad Oblastı’nda bulunan Avtator fabrikasında üretilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avtator 2008 yılına kadar dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden ve montajcılarından biriydi. Birçok marka tarafından işletilen firma Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından kapanmıştı.

Tasarımla alay edenlerin başında Ukraynalı sosyal medya kullanıcıları ilk sırada yer alıyor.

Yıllık 50 bin elektrikli otomobil hedefiyle bu yeni aracın seri üretiminin 2025'te başlaması bekleniyor. Bununla birlikte otomobilinin son halinin ilk tasarımdan tamamen farklı olabileceği de yine gelen haberler arasında.

Kaynak: Euronews

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