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Dünya Tesla hisseleri en kötü döneminde
Dünya

Tesla hisseleri en kötü döneminde

Tesla’nın hisseleri rekor seviyedeki en kötü ayına, çeyreğine ve yılına doğru gidiyor. Salı günü yüzde 11 düşen şirket hisseleri şimdiye kadar Aralık ayında yüzde 44 düştü.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:09:00 -
Tesla hisseleri en kötü döneminde

Tesla en değerli teknoloji şirketleri arasında 2022′de en kötü performans gösteren hisse senedi olma yolunda ilerliyor.

Şirketin salı günü satışlar yoğunlaştı ve hisse yüzde 11 düştü. Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi rekor düzeydeki en kötü ayını, çeyreğini ve yılını kapatmaya günler kaldı ve Meta’yı geride bıraktı.

En son düşüş, The Wall Street Journal’ın Tesla’nın Çinli iş gücünde yeni bir Covid vakası saldırısıyla karşı karşıya kalan Şanghay tesisinde bir haftalık üretim duruşuna devam edeceğini bildirmesinin ardından geldi.

Tesla hisseleri Kasım 2021′deki rekor seviyesinden yüzde 73 düştü. Hisse senedi 2022′de yüzde 69 düşüşle Nasdaq’taki düşüşün iki katından fazla.

Büyük otomobil üreticileri arasında, Ford yüzde 46 düştü ve General Motors yüzde 43 düştü.

2010′daki halka arzından bu yana Tesla 2016′daki yüzde 11′lik bir düşüşüyle yalnızca bir yılı düşüşle kapattı. 

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